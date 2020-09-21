Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе.

— Как обычно за два дня до календарной игры команда сдала тесты и на следующий день пришли положительные результаты, — приводит слова Рекечинского сайт «Ротора». — Семь игроков.

Мы отправили данные в Роспотребнадзор и РПЛ, как того требует регламент. Нам ни в коем случае не хотелось рисковать здоровьем наших футболистов и персонала команды. После этого мы слышали много разговоров, мол, у всех клубов есть заболевшие, но они молчат и играют. Мы не стали ничего прятать, замалчивать, потому что речь о здоровье и жизни людей, их близких, а также опасности заражения для соперников. Ничего важнее этого быть не может.

— Что было дальше, конкретно 13 сентября в день матча?

— Премьер-лига обязала нас сдать в день матча с «Краснодаром» дополнительные тесты. Утром сдали и началось длительное ожидание. Обычно, лаборатория готовит нам результаты в течение двух дней — в этот раз им пришлось значительно ускориться, чтобы мы получили результаты в тот же день и смогли провести игру. Да, мы все это время верили, что сможем сыграть. Сразу оповестили тренерский штаб молодежной команды, что нам понадобится помощь молодых игроков, в спешном порядке делали им игровые футболки. Были на постоянной связи с учредителями клуба, лигой и Роспотребнадзором.

Все были как на иголках, считай, с 8 утра и до 16 часов, когда пришли результаты повторного теста. Было выявлено еще три случая заражения. Нам казалось, что если будет еще хотя бы один заболевший, то матч точно отменят, но даже при трех новых положительных тестах вопрос оставался открытым — все еще существовала вероятность проведения матча, так как у нас была обойма игроков, способных сыграть. Дальше решение принимала лига. Все сильно затянулось: команды уже приехали и готовы были выходить на разминку, в 18:00 должны были открываться двери для болельщиков, а мы до сих пор не знали — состоится матч или нет, поэтому зрителей не пускали. Наконец, через час получили официальный ответ от лиги — матч отменен, об этом мы сразу же сообщили на своих официальных ресурсах и передали сообщение на входные группы стадиона.

— Было очень много самых разных претензий в адрес руководства на фоне всей этой ситуации.

— Мы и не снимаем с себя ответственности. Ситуация во всем от начала и до конца сложная и неприятная. Мы столкнулись с этим впервые и действовали в моменте, стараясь уменьшить последствия, но масштаб бедствия оказался слишком велик. Понятно, что во всем виновато руководство — от результатов команды до температуры у одного конкретного футболиста. Но хочу напомнить, что инфекция никуда не уходила. Она во всем мире, в России и конкретно в «Роторе».

Оглянитесь вокруг. В конце августа «Челси» был помещен на карантин. Там заболело 8 игроков. На той неделе «Андерлехт» объявил, что у трех игроков и двух членов тренерского штаба был положительный результат теста на COVID-19. В лиссабонском «Спортинге» 5 заболевших. «Бешикташ» объявил, что 7 игроков и 5 членов технического персонала сдали положительные тесты на COVID-19. В «Монако» очередной игрок заболел коронавирусом. В прошлом месяце «Словану» в квалификации лиги чемпионов присудили 0:3 из-за заболевших ковидом. И это все в Европе! Что далеко ходить? Наша ФНЛ. «Енисей» ушел на карантин всей командой. Недавно переболело брянское «Динамо». В КХЛ новокузнецкому «Металлургу», «Йокериту» засчитали технари. Примеров огромное количество.

Сейчас, когда коронавирусом болеют многие, даже не спортсмены, никто не застрахован. Тем более, заболевшие есть в каждой команде, наивно было думать, что вирус обойдет нас стороной — весной у нас получилось уберечься, а теперь, к сожалению, нет. Да что говорить, мы не смогли обезопасить игроков. Рано или поздно болезнь бы настигла, как это было в других командах. Это реалии, в которых мы сейчас живем. Мы сделали выводы и работаем дальше. Понимаем, что без изоляции команды на условной базе не обойтись. Не хотели закрывать ребят, отлучать на долгое время от семей, но приходится, таковы сегодняшние реалии. Мы хотим играть в футбол и хотим играть в премьер-лиге. Поэтому приняли решение — сейчас команда будет жить и тренироваться на базе, а дальше все будет зависеть от развития ситуации.