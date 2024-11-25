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Сегодня, 22:05

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Высказывания Нагучева о сомнительном качестве газона — искажение действительности»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» высказался о словах комментатора Романа Нагучева о качестве газона на стадионе нижегородцев во время матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Высказывания о сомнительном качестве газона, которые периодически проскакивали во время репортажа, — также искажение действительности. На протяжении как минимум недели, а на самом деле больше в Нижнем Новгороде стояла пасмурная погода — с дождями, снегом, местами даже градом. Работники стадиона приложили титанические усилия, чтобы поле для этого времени года было на достойном уровне. Полагаю, это было заметно и по ТВ-картинке. Кстати, делегат оценил качество газона на хорошо. Так что собственные умозаключения и предположения, что поле мешало футболистам и влияло на качество игры, здесь неуместны. Давайте опираться на факты», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Давид Мелик-Гусейнов и&nbsp;Роман Нагучев . «Вероятно, Нагучев до сих пор живет временами ЧМ-2018, его репортаж вызвал недоумение». «Пари НН» ответил «Матч ТВ»

Матч состоялся 24 ноября. Обе команды набрали по 16 очков после 16 туров: «Пари НН» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Динамо» (Махачкала) — 11-е место.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
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Зенит

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