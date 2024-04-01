Леонченко — о ничьей с «Краснодаром»: «Этот матч можно занести в актив»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

«Мы недовольны результатом, который команда показала после возобновления сезона. Если говорить о последнем матче с «Краснодаром», мы допустили ошибки, которые привели к автоголу. Но в целом по игре мы сделали шаг вперед по сравнению с предыдущими матчами. Было много интересных моментов, достаточно подходов к чужим воротам. Могли забить больше, чем один мяч. В очередной раз проявили характер, которым отличается наша команда. Считаю, надо занести эту игру в актив. Все матчи в РПЛ сейчас проходят в напряженный борьбе, о чем говорят результаты прошедшего тура. Чтобы добиваться положительного результата, нам, конечно, надо прибавлять» — сказал Леонченко «СЭ».

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.