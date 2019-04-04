Гендиректор "Крыльев Советов": "Клубы РПЛ не смогут потянуть финансирование ВАР"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков выразил мнение, что клубы РПЛ не смогут обеспечить финансирование системы видеоассистента рефери (ВАР).

Официально система ВАР впервые была использована в российском футболе на полуфинальных матчах Олимп – Кубка России "Локомотив" – "Ростов" (2:2) и "Урал" – "Арсенал" (1:0), которые состоялись в среду.

– В целом отношение к введению системы VAR положительное, вопрос в другом: за чей счет, сколько стоит и как это делать, потому что пока к общему знаменателю не пришли, – цитирует ТАСС Шашкова. – 600 миллионов рублей – это очень большая цифра, нереально вешать это на клубы. По большому счету, проводящая организация – судейский корпус Российского футбольного союза, при чем здесь клубы? Естественно, мы готовы оказать какую-то помощь, но мы не можем брать все на себя, у нас нет таких свободных средств.

Было общее собрание, на котором поручили проработать этот вопрос и дать конкретные цифры. Ни к чему новому мы не пришли, дали время доработать эту тему. VAR на матчах чемпионата России нужен, но мы к этому не готовы, потому что существует масса проблем.