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Гендиректор ЦСКА объяснил переход Марадишвили в «Локо»: «Мы не горели желанием продавать Константина»

17:20
Константин Марадишвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Марадишвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Константина Марадишвили в «Локомотив». Контракт рассчитан на пять лет. 21-летний футболист имеет в активе 40 игр, 2 мяча и 1 голевую передачу в Тинькофф РПЛ.

Марадишвили — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 футболист провел 3 матча за армейцев, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

Константин Марадишвили.«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили

— Почему ЦСКА продал молодого полузащитника Константина Марадишвили в «Локомотив»?

— Футболист обозначил желание перейти в «Локомотив» через своего отца — Кобу. Мы хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Я очень много встреч провел с папой Константина. Даже к Евгению Ленноровичу он в итоге сходил на прием, пообщался. Мы пытались убедить их не торопиться, остаться в нашем клубе. Все-таки игрок находится только в начале своей взрослой карьеры. В том числе готовы были улучшить и финансовые условия, несмотря на то что у Марадишвили четырехлетний действующий контракт, в котором четко прописана система повышения зарплаты в зависимости от сыгранных матчей.

Однако позиция игрока не изменилась. Я с большим уважением отношусь к отцу Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его позицию понять тоже можно. Он делал все для того, чтобы его сын получил такой шанс.

Речь все-таки идет о клубе, сопоставимом по уровню с ЦСКА. Как я понимаю, в «Локомотиве» Марадишвили обещали место в стартовом составе. Кроме того, многократное увеличение заработной платы. В нашем клубе на данный момент такие условия неприемлемы в связи с устоявшейся, сбалансированной и хорошо зарекомендовавшей себя системой оплаты труда молодых футболистов.

— Значит, инициатива исходила от игрока?

— Да, безусловно. Повторюсь: мы не горели желанием расставаться с Константином. В наши планы это не входило, так же как и с Наиром Тикнизяном. Но в такой ситуации мы могли либо пойти на принцип и наложить вето на трансфер, имея на руках действующий длительный трудовой договор, либо попытаться добиться хороших условий для ЦСКА в ходе переговоров. Что, собственно, и было сделано. Мы в итоге пошли вторым путем. То есть если кто-то из игроков из нашего клуба решил уйти и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то его надо отпускать.

— Достойное предложение — это 7 миллионов евро, о которых писали СМИ?

— Я бы не хотел обсуждать цифры по соглашению с коллегами из «Локомотива». Мы договорились не разглашать сумму, но предложение действительно очень достойное. Как я уже сказал выше, в таких случаях надо отпускать игрока, иначе есть риск остаться с демотивированным человеком в команде, польза и стоимость которого будут только снижаться.

Полностью интервью с Бабаевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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