РФС обязал «Ростов» выплатить задолженность Алексею Козлову
Палата РФС по разрешению споров частично удовлетворила заявление защитника Алексея Козлова в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по трудовому договору.
«Обязать АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону выплатить футболисту-профессионалу Козлову А.А. проценты за задержку выплаты задолженностей по трудовому договору в соответствии со статьей 236 ТК РФ. Обязать АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону компенсировать футболисту-профессионалу Козлову А.А. расходы на оплату услуг представителя в части. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста-профессионала Козлова А.А. в отношении АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону отказать», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
34-летний Козлов выступал за донской клуб с 2019 по 2021 год. В июле футболист пополнил состав «Нижнего Новгорода» на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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