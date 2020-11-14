Газзаев заявил, что введение Fan ID пойдет на пользу российскому футболу
Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» новость о том, что в России со следующего года будет введена система Fan ID.
— Думаю, это введено с учетом контроля. Любые нововведения, которые идут на пользу спорту, клубам, надо принимать, — заявил Газзаев «СЭ». — И принимать их нужно не только нашим клубам. Новшества, которые назрели в нашем футболе, конечно, надо вводить.
Это решение пойдет на пользу, оно несет за собой качество, удобство для зрителей. Плюс это обеспечивает и безопасность, Fan ID — это правильное новшество для российского футбола. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.