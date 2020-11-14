РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газзаев заявил, что введение Fan ID пойдет на пользу российскому футболу

14:56
Валерий Газзаев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» новость о том, что в России со следующего года будет введена система Fan ID.

— Думаю, это введено с учетом контроля. Любые нововведения, которые идут на пользу спорту, клубам, надо принимать, — заявил Газзаев «СЭ». — И принимать их нужно не только нашим клубам. Новшества, которые назрели в нашем футболе, конечно, надо вводить.

Это решение пойдет на пользу, оно несет за собой качество, удобство для зрителей. Плюс это обеспечивает и безопасность, Fan ID — это правильное новшество для российского футбола. (Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир