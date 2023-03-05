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Сегодня, 13:00

Николсон не согласился с Соболевым по поводу исхода матча с «Уралом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) в разговоре с «СЭ» не согласился с партнером по команде Александром Соболевым относительно исхода игры. Соболев, чей гол в концовке встречи был отменен после ошибки главного арбитра Виталия Мешкова, в смешанной зоне заявил, что «Спартак» победил со счетом 3:2 и поздравил болельщиков команды.

— Для меня игра закончилась со счетом 2:2. Что до болельщиков, они были великолепны, помогали нам идти вперед. Мы дважды отыгрались. К сожалению, третий мяч не был засчитан. Вы видели, что это был чистый гол, но, что теперь тут обсуждать... Игра закончилась со счетом 2:2. Нужно оставаться сфокусированными на следующей игре, — сказал Николсон «СЭ».

После 18-го тура идущий на втором месте с 37 очками «Спартак» опережает «Ростов» на два очка и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Шамар Николсон
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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