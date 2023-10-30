Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что у Гильермо Абаскаля изначально ничего не могло получиться в «Спартаке».
— До матча ЦСКА — «Краснодар» самой обсуждаемой темой в российском футболе было поражение «Спартака» в Воронеже. Некоторые эксперты уже даже поставили крест на перспективах Гильермо Абаскале в московской команде.
— Что тут сказать...Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола.
— Даже так?
— Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак» должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле», да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.
— Но поначалу все не выглядело безнадежно.
— Да, несколько неплохих игр при нем «Спартак» выдал. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» — это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов. А что мы увидели в Воронеже? Да, поле, конечно, тяжелое, но оно вообще-то было одинаковым для всех. И если у тебя не получается комбинационная игра, футболисты должны включать характер, волевые качества. Они должны биться и за себя, и за своего тренера. Но этого даже и близко не было в матче против «Факела»! «Спартак» во втором тайме, по сути, без особого боя отдал эту игру...
Знаете, а ведь не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак».
Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Немцы в «Локомотиве» вообще могут стать героями анекдотов. Увы, довольно грустных. Черный юмор... Сидели тихо, как мыши, делали свои дела. А потом также незаметно исчезли. Только вот «Локо» чуть в «стыках» не оказался.
Надо доверять своим. Тем более есть российские тренеры, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс поработать в ведущих клубах. Вообще-то «Пари НН» Сергея Юрана набрал столько же очков, сколько и «Спартак» при Абаскале. Есть Игорь Осинькин, чьи «Крылья советов» показывают весьма зрелищный футбол. Самарцы — третьи. Очень рад, что в свое время «Зенит» назначил Семака. Думаю, за эти годы Сергей всем все доказал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1