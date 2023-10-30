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Сегодня, 11:45

Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что у Гильермо Абаскаля изначально ничего не могло получиться в «Спартаке».

— До матча ЦСКА — «Краснодар» самой обсуждаемой темой в российском футболе было поражение «Спартака» в Воронеже. Некоторые эксперты уже даже поставили крест на перспективах Гильермо Абаскале в московской команде.

— Что тут сказать...Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола.

— Даже так?

— Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак» должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле», да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.

— Но поначалу все не выглядело безнадежно.

— Да, несколько неплохих игр при нем «Спартак» выдал. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» — это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов. А что мы увидели в Воронеже? Да, поле, конечно, тяжелое, но оно вообще-то было одинаковым для всех. И если у тебя не получается комбинационная игра, футболисты должны включать характер, волевые качества. Они должны биться и за себя, и за своего тренера. Но этого даже и близко не было в матче против «Факела»! «Спартак» во втором тайме, по сути, без особого боя отдал эту игру...

Знаете, а ведь не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак».

Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Немцы в «Локомотиве» вообще могут стать героями анекдотов. Увы, довольно грустных. Черный юмор... Сидели тихо, как мыши, делали свои дела. А потом также незаметно исчезли. Только вот «Локо» чуть в «стыках» не оказался.

Надо доверять своим. Тем более есть российские тренеры, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс поработать в ведущих клубах. Вообще-то «Пари НН» Сергея Юрана набрал столько же очков, сколько и «Спартак» при Абаскале. Есть Игорь Осинькин, чьи «Крылья советов» показывают весьма зрелищный футбол. Самарцы — третьи. Очень рад, что в свое время «Зенит» назначил Семака. Думаю, за эти годы Сергей всем все доказал.

Владимир Федотов, Валерий Газзаев, Гильермо Абаскаль. «Федотов выжимает из ЦСКА максимум. А Абаскаль далек от футбола». Газзаев о победе армейцев над «Краснодаром» и «Спартаке»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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