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Сегодня, 10:30

Газзаев — о возможной отставке Абаскаля: «Значит, под такими слухами есть основания»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Разговоры об отставке Абаскаля? Работать в таких клубах, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Локомотив», всегда неимоверно сложно! Ты все время находишься под давлением, любой твой шаг комментируют, анализируют. И рецепт здесь один — результат. Я уже как-то советовал Абаскалю почитать историю «Спартака», в частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Иваныч Романцев. Восемь чемпионств. Вот вам и ответ всем критикам. А для Абаскаля, получается, «Спартак» — поле для экспериментов. Пора уже понять, что это команда с большими традициями, амбициями, с огромной армией болельщиков, которая ждет только трофеев.

Что касается слухов об отставке. Ну... Значит, на то есть основания. Но мне некорректно озвучивать свое мнение. Решение принимает только руководство клуба. Оно и несет ответственность.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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