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Сегодня, 13:28

Газзаев отреагировал на достижение Акинфеева, опередившего Месси по количеству матчей за один клуб

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на достижение Игоря Акинфеева, опередившего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству сыгранных в составе одного клуба матчей.

Акинфеев принял участие в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0), выйдя на поле в футболке ЦСКА 779-й раз за карьеру. На счету Месси 778 сыгранных за «Барселону» встреч.

«Он своим отношением к делу и игрой прекрасно себя показывает на протяжении всей своей карьеры. Конечно, он является легендой не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Хочется, чтобы как можно дольше радовал болельщиков и подавал пример молодым спортсменам, как нужно относиться к делу», — сказал Газзаев «СЭ».

Рекордсменом по количеству проведенных в составе одного клуба матчей является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (963).

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах, пропустил 7 голов и 6 раз отыграл на ноль.

Денис Сафронов

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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