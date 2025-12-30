Зимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля в Абу-Даби

Зимний кубок РПЛ 2025 года стартует 3 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба лиги.

Турнир продлится до 10 февраля. В нем примут участие «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и московское «Динамо». Будет сыграно шесть матчей в круговом формате, по итогам которых определится победитель.

В 2024 году Зимний кубок РПЛ выиграл «Зенит». В финале питерцы разгромили «Спартак» со счетом 3:0.

После 18 туров «Краснодар» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2025/26. «Зенит» (39 очков) занимает второе место, ЦСКА (36) — четвертое. Московское «Динамо» (21) располагается на 10-й строчке.