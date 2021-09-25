Газизов заявил, что «Уфа» не планирует продавать Гамида Агаларова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб пока не планирует продавать нападающего Гамида Агаларова.
«Продажа Агаларова зимой? Все меня спрашивают — готов, не готов. А что я должен сказать? Что я готов его продать? Идут разговоры по другим игрокам»
«Агаларов получает на сегодняшней день чуть больше, чем 150 тысяч рублей. Все мне говорят, готовы или не готовы к продаже его. Это что я должен сказать? Идут разговоры по двум другим игрокам.
Пока перелетаем, двигаемся. Не бывает задержек по зарплатам. Они у нас небольшие. Сергей Николаевич Галицкий недавно сказал очень хорошую фразу, что у меня молодые игроки получает больше, чем лидеры «Уфы». Я думаю, что он очень правильно сказал. Конечно, есть небольшие зарплаты", — заявил Газизов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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