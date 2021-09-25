Газизов заявил, что «Уфа» не планирует продавать Гамида Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб пока не планирует продавать нападающего Гамида Агаларова.

«Продажа Агаларова зимой? Все меня спрашивают — готов, не готов. А что я должен сказать? Что я готов его продать? Идут разговоры по другим игрокам»

«Агаларов получает на сегодняшней день чуть больше, чем 150 тысяч рублей. Все мне говорят, готовы или не готовы к продаже его. Это что я должен сказать? Идут разговоры по двум другим игрокам.

Пока перелетаем, двигаемся. Не бывает задержек по зарплатам. Они у нас небольшие. Сергей Николаевич Галицкий недавно сказал очень хорошую фразу, что у меня молодые игроки получает больше, чем лидеры «Уфы». Я думаю, что он очень правильно сказал. Конечно, есть небольшие зарплаты", — заявил Газизов.