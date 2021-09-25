Газизов рассказал о травме Урунова: «У него был поломан палец»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему полузащитник Остон Урунов пропускал матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2).
«У него был поломан палец. Буквально на днях выходит в общую группу. Получил травму месяц назад, мы просто скрывали. Большой палец левой ноги был сломан. Договоренности со «Спартаком» не было. Я не знаю, что было с Мирзовым. Он игрок не моей команды. Я могу говорить о своей команде», — заявил Газизов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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