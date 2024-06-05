Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» заинтересовано в аренде Кирша

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об аренде игрока «Зенита» Ильи Кирша.

«Мы заинтересованы в его услугах», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» из Махачкалы заняла второе место в первой лиге по итогам сезона-2023/24 и пробилось в РПЛ впервые в своей истории.

Константин Передерий