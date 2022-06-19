Газизов высказался о судебных разбирательствах с Федуном: «Все решает государство»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ходе судебных разбирательств с Федуном.

«У нас правовое государство. И все решает государство. Правильно? Раз по такому пути пошли, то по нему и идем дальше», — сказал Газизов «СЭ».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.