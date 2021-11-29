Газизов: «В чем виноват Рассказов?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об удалении защитника «Спартака» Николая Рассказова в очном матче между командами в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

— Поддержите ли вы Николая Рассказова? На него сейчас выливается столько хейта.

— Я близко знаком с ним, потому что работал с ним давно. Он нравится мне как человек, а также как игрок. Так происходит в футболе. Мне кажется, если бы его не удалили, мы бы наоборот не выиграли. В чем виноват Рассказов? Он же по делу, в борьбе получил желтую карточку. Мы играли лучше. «Уфа» была более мобильная. Игра уже была сделана до Рассказова.

— Можете подытожить игру: вы сказали, что «Уфа» была лучше.

— Естественно, мне понравилась, как «Уфа» выиграла, потому что я руковожу клубом. У них было большое желание. Нам давно не везет, потому что часто на последних минутах получаем пенальти.