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Газизов: «В чем виноват Рассказов?»

20:05
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об удалении защитника «Спартака» Николая Рассказова в очном матче между командами в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

— Поддержите ли вы Николая Рассказова? На него сейчас выливается столько хейта.

— Я близко знаком с ним, потому что работал с ним давно. Он нравится мне как человек, а также как игрок. Так происходит в футболе. Мне кажется, если бы его не удалили, мы бы наоборот не выиграли. В чем виноват Рассказов? Он же по делу, в борьбе получил желтую карточку. Мы играли лучше. «Уфа» была более мобильная. Игра уже была сделана до Рассказова.

— Можете подытожить игру: вы сказали, что «Уфа» была лучше.

— Естественно, мне понравилась, как «Уфа» выиграла, потому что я руковожу клубом. У них было большое желание. Нам давно не везет, потому что часто на последних минутах получаем пенальти.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры