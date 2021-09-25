Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как продвигается его судебное разбирательство со «Спартаком».

— Если победите «Спартак» в суде, будете увеличивать бюджет «Уфы»?

— Вы считаете, что деньги, которые я лично заработал должен потратить соответствующим образом? Есть личные мои отношения, а есть футбольный клуб «Уфа» и «Спартак». То, что происходит в суде — не имеет никакого отношения к «Спартаку». Это все к руководству.

— «Уфа» хочет подать в суд на Зарему Салихову?

— Это вопрос к Ростиславу Мурзагулову.

— Что с советом директоров?

— Будет новый. Наверное, Мурзагулов вернется в него. Я живу в республике Башкортостан. Есть Радий Хабиров, который является первым лицом. Я буду действовать так, как говорит первое лицо.

— Когда у «Уфы» появятся спонсор официально?

— Надо подождать. Нас просили это сделать и мы ждем.