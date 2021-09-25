Газизов: «То, что происходит в суде — не имеет никакого отношения к «Спартаку». Это все к руководству»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как продвигается его судебное разбирательство со «Спартаком».
— Если победите «Спартак» в суде, будете увеличивать бюджет «Уфы»?
— Вы считаете, что деньги, которые я лично заработал должен потратить соответствующим образом? Есть личные мои отношения, а есть футбольный клуб «Уфа» и «Спартак». То, что происходит в суде — не имеет никакого отношения к «Спартаку». Это все к руководству.
— «Уфа» хочет подать в суд на Зарему Салихову?
— Это вопрос к Ростиславу Мурзагулову.
— Что с советом директоров?
— Будет новый. Наверное, Мурзагулов вернется в него. Я живу в республике Башкортостан. Есть Радий Хабиров, который является первым лицом. Я буду действовать так, как говорит первое лицо.
— Когда у «Уфы» появятся спонсор официально?
— Надо подождать. Нас просили это сделать и мы ждем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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