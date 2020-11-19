Газизов сообщил, что «Спартак» зимой будет искать опорного полузащитника

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что клуб ищет опорного полузащитника и уже подобрал потенциального кандидата.

— Планирует ли «Спартак» зимой вернуться к поиску опорника?

— Конечно. Эта работа велась и сейчас. И за два дня до закрытия трансферного окна у нас был футболист. Мало того — он есть. И мы будем до конца смотреть за ним. Хороший футболист с хорошими качествами.

— Кто он?

— Мы подождем. Потому что через неделю или две трансферный комитет будет создан и фамилии футболистов, кого мы будем предлагать, будем отстаивать там. В принципе это было и раньше. Любой футболист, приходящий в клуб, согласовывается с главным тренером. И, естественно, с владельцем. Так просто привести футболиста — взял да купил — невозможно, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

52-летний Шамиль Газизов работает в «Спартаке» с 2020 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Уфе».