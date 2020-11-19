Газизов рассказал, как проходили переговоры о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл детали перехода нападающего Александра Кокорина. В прошлом сезон он выступал в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
— Кто вел переговоры с Кокориным?
— Я.
— Лично вы?
— Да.
— Как они проходили? Это был звонок или была встреча?
— Меня свели с ним и первая наша встреча была в этом отеле. Мы переговорили, он сказал: «Я подумаю». На второй встрече в большом понимании мы уже подписывали контракт.
— То есть два раза встречались?
— Ну три. Основной был первый и третий раз, второй раз — это уже было подведение определенных итогов.
— Вы говорите, вас свели. Кто свел? Его агент?
— Нет, свел его близкий друг. Он принял предложение встретиться, это был нетелефонный разговор. И мы встретились здесь.
— То есть агента не было в этой сделке?
— Нет. И агента у него нет. Никаких агентских, никаких больших сумм, которые, как говорят, мы платили Кокорину — их нет.
— Подъемные есть.
— Они есть. Но Кокорин стоит определенных денег, если бы он уходил из клуба.
— Сколько Кокорин стоит, его рыночная цена на ваш взгляд?
— От 8 до 10 миллионов евро. Мы взяли его, естественно, на порядок дешевле, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.
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