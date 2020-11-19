РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов рассказал, как проходили переговоры о переходе Кокорина в «Спартак»

20:16
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл детали перехода нападающего Александра Кокорина. В прошлом сезон он выступал в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

— Кто вел переговоры с Кокориным?

— Я.

— Лично вы?

— Да.

— Как они проходили? Это был звонок или была встреча?

— Меня свели с ним и первая наша встреча была в этом отеле. Мы переговорили, он сказал: «Я подумаю». На второй встрече в большом понимании мы уже подписывали контракт.

— То есть два раза встречались?

— Ну три. Основной был первый и третий раз, второй раз — это уже было подведение определенных итогов.

— Вы говорите, вас свели. Кто свел? Его агент?

— Нет, свел его близкий друг. Он принял предложение встретиться, это был нетелефонный разговор. И мы встретились здесь.

— То есть агента не было в этой сделке?

— Нет. И агента у него нет. Никаких агентских, никаких больших сумм, которые, как говорят, мы платили Кокорину — их нет.

— Подъемные есть.

— Они есть. Но Кокорин стоит определенных денег, если бы он уходил из клуба.

— Сколько Кокорин стоит, его рыночная цена на ваш взгляд?

— От 8 до 10 миллионов евро. Мы взяли его, естественно, на порядок дешевле, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=L3KlXNkzCag

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир