Газизов рассказал, как проходили переговоры о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл детали перехода нападающего Александра Кокорина. В прошлом сезон он выступал в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

— Кто вел переговоры с Кокориным?

— Я.

— Лично вы?

— Да.

— Как они проходили? Это был звонок или была встреча?

— Меня свели с ним и первая наша встреча была в этом отеле. Мы переговорили, он сказал: «Я подумаю». На второй встрече в большом понимании мы уже подписывали контракт.

— То есть два раза встречались?

— Ну три. Основной был первый и третий раз, второй раз — это уже было подведение определенных итогов.

— Вы говорите, вас свели. Кто свел? Его агент?

— Нет, свел его близкий друг. Он принял предложение встретиться, это был нетелефонный разговор. И мы встретились здесь.

— То есть агента не было в этой сделке?

— Нет. И агента у него нет. Никаких агентских, никаких больших сумм, которые, как говорят, мы платили Кокорину — их нет.

— Подъемные есть.

— Они есть. Но Кокорин стоит определенных денег, если бы он уходил из клуба.

— Сколько Кокорин стоит, его рыночная цена на ваш взгляд?

— От 8 до 10 миллионов евро. Мы взяли его, естественно, на порядок дешевле, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.