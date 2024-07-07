Глебов рассказал о целях «Ростова» на новый сезон
Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что думает о целях команды на новый сезон.
«Цели на новый сезон? Играть в свою игру и побеждать в каждом матче», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
Ранее капитан Глебов рассказал о готовности команды к новому сезону РПЛ.
Свой первый матч в РПЛ сезона-2024/25 «Ростов» проведет против ЦСКА.
В минувшем сезоне футболист провел за «Ростов» 39 матчей за команду, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Источник: РБ Спорт
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