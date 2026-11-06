Газизов — о возможном уходе Евсеева: «Я противник того, чтобы кого-то удерживать. Будет конкретика — переговорим»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе главного тренера команды Вадима Евсеева в «Локомотив».

Ранее СМИ сообщали, что нынешний главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может покинуть команду после матча с «Рубином» в 14-м туре РПЛ.

«Понятно, что возможное приглашение Вадима Валентиновича в «Локомотив» станет для него большим вызовом. Но на данный момент со мной никто не общался по этому поводу. Обращений в «Динамо» со стороны других клубов нет. Я противник того, чтобы кого-то удерживать. Будет что-то конкретное — сядем и переговорим», — сказал Газизов «СЭ».

Евсеев возглавляет махачкалинское «Динамо» с декабря 2025 года.

После 13 туров махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Кирилл Радченко