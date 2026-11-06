Гусев проведет 20-й матч в РПЛ в качестве главного тренера

Ролан Гусев дебютирует во главе «Ахмата» в матче 14-го тура чемпионата России с «Родиной».

49-летний специалист возглавил грозненский клуб после ухода Станислава Черчесова. Ранее Гусев работал в штабе московского «Динамо» и дважды временно руководил первой командой.

За предыдущие 19 матчей РПЛ в роли главного тренера Гусев одержал 11 побед, четыре раза сыграл вничью и четыре раза проиграл. Матч «Ахмат» — «Родина» станет для него 20-м в этом качестве и первым на новом месте работы.

Перед туром «Ахмат» занимает 15-е место с 11 очками после 13 встреч. У «Родины» 12 очков и 12-я строчка. Победа над москвичами станет 12-й для Гусева в РПЛ в качестве главного тренера. Игра состоится 7 ноября, начало — в 16.30 мск.