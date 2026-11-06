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Гусев проведет 20-й матч в РПЛ в качестве главного тренера

Игнат Апурин

Ролан Гусев дебютирует во главе «Ахмата» в матче 14-го тура чемпионата России с «Родиной».

49-летний специалист возглавил грозненский клуб после ухода Станислава Черчесова. Ранее Гусев работал в штабе московского «Динамо» и дважды временно руководил первой командой.

За предыдущие 19 матчей РПЛ в роли главного тренера Гусев одержал 11 побед, четыре раза сыграл вничью и четыре раза проиграл. Матч «Ахмат» — «Родина» станет для него 20-м в этом качестве и первым на новом месте работы.

Перед туром «Ахмат» занимает 15-е место с 11 очками после 13 встреч. У «Родины» 12 очков и 12-я строчка. Победа над москвичами станет 12-й для Гусева в РПЛ в качестве главного тренера. Игра состоится 7 ноября, начало — в 16.30 мск.

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Ролан Гусев
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

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 7
П
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И К Ж
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 11 1 3
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