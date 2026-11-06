Безвыигрышная серия «Краснодара» может достигнуть восьми матчей РПЛ

«Краснодар» встретится с ЦСКА после семи туров подряд без побед в чемпионате.

Сезон команда Мурада Мусаева начала с шести побед в шести матчах. В следующих семи турах краснодарцы не выиграли ни разу: пять ничьих и два поражения. Последней неудачей стала гостевая встреча с «Родиной» 31 октября, завершившаяся со счетом 1:2.

После 13 туров у «Краснодара» по-прежнему шесть побед и 23 очка. Команда занимает пятое место. В предыдущих пяти играх у нее три ничьи и два поражения, разница мячей на этом отрезке — 7-9.

7 ноября «Краснодар» примет ЦСКА. Если встреча завершится ничьей или поражением хозяев, серия без побед увеличится до восьми матчей РПЛ. Победа прервет ее и позволит краснодарцам сравняться с армейцами по очкам.