Газизов не стал комментировать слухи об уходе Игбуна из «Уфы»
20:41
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ комментируя будущее форварда Силвестра Игбуна предложил дождаться наступления завтрашнего дня.
Ранее появилась информация, что Игбун хочет покинуть «Уфу».
— Ясность по Игбуну? Сегодня ничего не могу сказать, — сказал Газизов. — Завтра, послезавтра — пожалуйста. (Юрий Голышак)
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