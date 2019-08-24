Газизов не стал комментировать слухи об уходе Игбуна из «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ комментируя будущее форварда Силвестра Игбуна предложил дождаться наступления завтрашнего дня.

Ранее появилась информация, что Игбун хочет покинуть «Уфу».

— Ясность по Игбуну? Сегодня ничего не могу сказать, — сказал Газизов. — Завтра, послезавтра — пожалуйста. (Юрий Голышак)

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