Агент Игбуна: «Сильвестр хочет уйти из «Уфы». Есть интерес из России и стран Ближнего Востока»

Агент нападающего «Уфы» Сильвестра Игбуна Йенсен Бек рассказал «СЭ» , что его клиент собирается покинуть башкирский клуб. По словам агента, нигериец может перейти в другой клуб РПЛ или переехать на Ближний Восток.

— Это правда. Сильвестр хочет уйти из «Уфы», — сказал Бек. — Мы работаем над этим, разговариваем с Шамилем (Газизовым, генеральным директором «Уфы». — Прим. «СЭ»).

— Почему футболист решил уйти?

— Он в «Уфе» уже четыре года. Был лоялен клубу, все делал качественно. Теперь пришло время для нового вызова.

— Цель Игбуна — остаться в России или уехать в Европу?

— Может быть любой из этих исходов. Может быть, получится вариант с клубом на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет на следующей неделе.

— Сейчас у вас есть предложения от клубов из России?

— Да, есть интерес от клубов РПЛ, а также c Ближнего Востока.

— Российский клуб — ЦСКА?

— Не могу комментировать конкретные клубы. Мы следим за ситуацией и общаемся с несколькими командами.

— Когда станет понятно, куда перейдет Сильвестр?

— Думаю, на следующей неделе.

— Есть вероятность, что Игбун останется в «Уфе»?

— Никогда не знаешь, что произойдет. (Ярослав Сусов)

Игбун выступает за «Уфу» с 2015 года. Провел за команду 117 матчей и забил 27 голов. В активе 28-летнего форварда 6 матчей за сборную Нигерии. Контракт игрока с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2020 года.