Агент Игбуна: «Сильвестр хочет уйти из «Уфы». Есть интерес из России и стран Ближнего Востока»
Агент нападающего «Уфы» Сильвестра Игбуна Йенсен Бек рассказал «СЭ» , что его клиент собирается покинуть башкирский клуб. По словам агента, нигериец может перейти в другой клуб РПЛ или переехать на Ближний Восток.
— Это правда. Сильвестр хочет уйти из «Уфы», — сказал Бек. — Мы работаем над этим, разговариваем с Шамилем (Газизовым, генеральным директором «Уфы». — Прим. «СЭ»).
— Почему футболист решил уйти?
— Он в «Уфе» уже четыре года. Был лоялен клубу, все делал качественно. Теперь пришло время для нового вызова.
— Цель Игбуна — остаться в России или уехать в Европу?
— Может быть любой из этих исходов. Может быть, получится вариант с клубом на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет на следующей неделе.
— Сейчас у вас есть предложения от клубов из России?
— Да, есть интерес от клубов РПЛ, а также c Ближнего Востока.
— Российский клуб — ЦСКА?
— Не могу комментировать конкретные клубы. Мы следим за ситуацией и общаемся с несколькими командами.
— Когда станет понятно, куда перейдет Сильвестр?
— Думаю, на следующей неделе.
— Есть вероятность, что Игбун останется в «Уфе»?
— Никогда не знаешь, что произойдет. (Ярослав Сусов)
Игбун выступает за «Уфу» с 2015 года. Провел за команду 117 матчей и забил 27 голов. В активе 28-летнего форварда 6 матчей за сборную Нигерии. Контракт игрока с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2020 года.