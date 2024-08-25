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Гайич считает медали баскетболистов и Джоковича на Олимпиаде одинаково значимыми для Сербии

Виктория Кравченко
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Сербский футболист ЦСКА Милан Гайич прокомментировал завоевание золота теннисиста Новака Джоковича и бронзу баскетболистов сборной Сербии на Олимпиаде в Париже.

«Каждая медаль на Олимпиаде важна для Сербии, ведь мы еще переживали и за баскетболистов, и за ватерполистов. Небольшая страна, но очень много медалей. Я считаю медали Джоковича и баскетболистов равнозначными, если бы было золото в баскетболе, конечно, было бы лучше, но мы попали на США в полуфинале, так что такая бронза считается как золото», — цитирует игрока ТАСС.

Джокович в финале олимпийского турнира обыграл испанца Карлоса Алькараса. Сборная Сербии по баскетболу в полуфинале уступила американцам, а в матче за третье место оказалась сильнее команды Германии.

Источник: ТАСС
Милан Гайич
Сборная Сербии по баскетболу
ФК ЦСКА (Москва)
Новак Джокович
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1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
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 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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ЦСКА – Акрон
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Зенит – Спартак
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25.08 15:00
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