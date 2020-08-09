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Гайч объяснил происхождение прозвища «Танк»

13:17
Адольфо Гайч. Фото Instagram.
Адольфо Гайч. Фото Instagram.
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Форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, почему его называют «Танком».

«В Аргентине меня так прозвали за мой силовой стиль игры, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Я достаточно мощный игрок. Продавливаю, играю с большой энергией. Поэтому мне дали такое прозвище. Когда я узнал об интересе ЦСКА, начал искать информацию в интернете. И увидел, что возле парадного входа стоит танк. Я очень обрадовался, мне было интересно увидеть это. И сейчас, когда перед интервью вы показывали мне этот танк, было очень круто! Я получил возможность залезть на него, сфотографироваться. Получилось очень символично».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=qKyJitfgUIo

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