Гайч объяснил происхождение прозвища «Танк»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, почему его называют «Танком».

«В Аргентине меня так прозвали за мой силовой стиль игры, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Я достаточно мощный игрок. Продавливаю, играю с большой энергией. Поэтому мне дали такое прозвище. Когда я узнал об интересе ЦСКА, начал искать информацию в интернете. И увидел, что возле парадного входа стоит танк. Я очень обрадовался, мне было интересно увидеть это. И сейчас, когда перед интервью вы показывали мне этот танк, было очень круто! Я получил возможность залезть на него, сфотографироваться. Получилось очень символично».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».