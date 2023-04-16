Гаврилов: «Спартак» сделал все, чтобы вернуться на второе место»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

«Сюжет приличный выдали команды, два удаления, три пенальти. Спартаковцы молодцы, что выиграли и взяли три очка. Удержит ли «Спартак» по итогам тура второе место? Сейчас от них уже ничего не зависит. Если «Ростов» выиграет или сыграет вничью с «Зенитом», то вернется на второе место. «Спартак» сегодня сделал все, чтобы на него вернуться. Надо стремиться побеждать в каждом матче», – приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.