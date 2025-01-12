Галактионов заявил об отсутствии предложений по Тикнизяну

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что у клуба нет предложений по защитнику Наиру Тикнизяну.

— Тикнизян? Есть реальность и есть виртуальность. На данный момент предложений по Наиру в клубе нет.

Ранее появилась информация о том, что железнодорожники летом проведут переговоры по продлению контракта с 25-летним защитником.

Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне РПЛ он принял участие в 16 матчах и забил два гола.

(Артем Бухаев, Дарик Агаларов)