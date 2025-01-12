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Судейство

Сегодня, 11:50

Карасев не вызван на сбор судей УЕФА, Чебана не пригласили на вводный курс

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Сергей Карасев не примет участия в сборе судей УЕФА, который пройдет с 3 по 5 февраля в Греции.

По традиции зимой собирают тех арбитров, кто будет работать на играх клубов и сборных во второй части сезона. В этот раз кроме них в Афины приедут судьи-женщины — они готовятся к летнему чемпионату Европы.

Карасев в последний раз тренировался с коллегами из других европейских стран в сентябре 2023 года, когда приезжал на сбор в Женеву.

В число приглашенных рефери мужского пола вошли представители элитной группы: Бенуа Бастьен, Франсуа Летексье, Клеман Тюрпен (все — Франция), Славко Винчич (Словения), Сердар Гезюбюйюк, Данни Маккели (оба — Нидерланды), Орель Гринфельд (Израиль), Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер, Тобиас Штилер (все — Германия), Марко Гуида, Маурицио Мариани, Давиде Масса (все — Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Шимон Марчиняк (Польша), Халиль Умут Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Ирфан Пельто (Босния), Хосе Мария Санчес Мартинес, Хесус Хиль Мансано, Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (все — Испания), Анастасиос Сидиропулос (Греция), Жоау Педру Силва Пиньейру (Португалия), Сандро Шерер (Швейцария), Эспен Эскос (Норвегия). К ним также добавятся некоторые судьи из группы 1 и 14 видеоарбитров.

В те же сроки пройдут вводные курсы для молодых рефери, впервые включенных в лист ФИФА и получивших право обслуживать международные матчи в 2025 году. По рекомендации РФС этой зимой эмблему ФИФА получит Сергей Чебан, но его среди приглашенных на сбор нет.

Сергей Карасев (судья)
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