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12 февраля, 19:41

Галактионов заявил, что рассчитывает на Миранчука и Жемалетдинова вдолгую

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в московской команде.

«Рассчитываем ли на Миранчука Жемалетдинова вдолгую? Конечно. И Антон, и Рифат могут делать разницу на поле. Мы знаем их потенциал и игровые качества. Антон набрал хорошую форму ближе к зиме, здорово смотрелся. С Рифатом ситуация сложнее: в этом сезоне он вернулся на поле после очень тяжелой травмы, но осенью снова получил повреждение и выпал. Ему сложнее дается возвращение. При этом, повторюсь, я рассчитываю на обоих. Мы отзываемся о Миранчуке и Жемалетдинове исключительно в комплементарной форме», — приводит слова Галактионова Sport24.

Контракты обоих игроков с «Локомотивом» истекают летом этого года.

В текущем сезоне в активе 28-летнего Миранчука 4 гола и 5 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. 27-летний Жемалетдинов забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу в 13 играх.

Источник: https://sport24.ru/football/news-620284-galaktionov-zayavil-chto-rasschityvayet-na-miranuchka-i-zhemaletdinova-v-dolguyu
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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5
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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