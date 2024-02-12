Галактионов заявил, что рассчитывает на Миранчука и Жемалетдинова вдолгую

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в московской команде.

«Рассчитываем ли на Миранчука Жемалетдинова вдолгую? Конечно. И Антон, и Рифат могут делать разницу на поле. Мы знаем их потенциал и игровые качества. Антон набрал хорошую форму ближе к зиме, здорово смотрелся. С Рифатом ситуация сложнее: в этом сезоне он вернулся на поле после очень тяжелой травмы, но осенью снова получил повреждение и выпал. Ему сложнее дается возвращение. При этом, повторюсь, я рассчитываю на обоих. Мы отзываемся о Миранчуке и Жемалетдинове исключительно в комплементарной форме», — приводит слова Галактионова Sport24.

Контракты обоих игроков с «Локомотивом» истекают летом этого года.

В текущем сезоне в активе 28-летнего Миранчука 4 гола и 5 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах. 27-летний Жемалетдинов забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу в 13 играх.