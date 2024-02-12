Кержаков: «Сомневаюсь, что «Краснодар» выиграет чемпионат в этом году. «Зенит» все равно сильнее»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ по итогам первой части сезона.

«У «Краснодара» все стабильно: атмосфера внутри команды, в руководстве. Они планомерно шли к этому, имея великолепнейшую базу, как финансовую, так и инфраструктурную. Они набрались опыта и поняли, что нужно для того, чтобы добиваться серьезного результата. Они вышли на уровень команды, которая борется за чемпионство благодаря хорошему менеджменту и руководству клуба. Поэтому их результаты меня не удивляют. Сомневаюсь, что они выиграют чемпионат в этом году. На мой взгляд, «Зенит» все равно сильнее. Но то, что они создают такую конкуренцию на руку всем», — сказал Кержаков «СЭ».

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).