Лоськов о юбилее: «Мне не уже пятьдесят, а всего лишь пятьдесят»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал об ощущении возраста.

12 февраля экс-игроку железнодорожников исполнилось 50 лет.

«Раньше ждал этого дня, сейчас уже не так. Но вообще главное, как человек сам себя ощущает, на какой возраст. Что касается меня, то подход такой: мне не уже пятьдесят, а всего лишь пятьдесят», — цитирует Лоськова пресс-служба клуба.

Будучи футболистом, Лоськов выступал за железнодорожников с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. 13 мая 2017 года он провел прощальный матч за московский клуб.

В августе 2016 года Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива». С июня 2022 года он занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола.

В октябре 2022 года присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.