Галактионов уверен, что несостоявшийся переход Чалова в «Кристал Пэлас» не повлиял на его игру

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями об игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

Летом 2019 года появилась информация, что «Кристал Пэлас» предлагал армейцам 25 миллионов фунтов стерлингов за 22-летнего Чалова.

— Абсолютно убежден, что нет. В личном общении он абсолютно адекватен. В сборной и клубе к нему нет вопросов, насколько я знаю. Нужно рассматривать его игру в другой плоскости: как он открывается, действует эффективно или нет, создает ли он и команда голевые эпизоды, — сказал Галактионов в прямом эфире Instagram с комментатором Дмитрием Шнякиным.

В текущем сезоне Чалов провел 31 матч за ЦСКА, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.