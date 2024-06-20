Галактионов — о «Локомотиве»: «Мы должны четко понимать, кем заменить ушедших игроков»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о комплектовании команды перед новым сезоном.

— Есть ли понимание по задачам на новый сезон?

— У нас высокие задачи. Если нас покинула большая группа игроков, мы должны четко понимать, кем их заменить, чтобы эти футболисты усилили игру команды.

— А сейчас понимание есть? Может быть, кто-то уже подхвате из тех, кого мы пока не знаем?

— Мы должны прекрасно понимать то количество людей, которые нас покинули. Соответственно, на эти позиции, если мы говорим о том, что надо двигаться вперед, нужно качественное усиление.

— Вы продлили контракт. Знаем, что последние месяцы были нервозными. Как встретили это продление?

— Была обычная рабочая ситуация, как у футболистов. Мы завершили сезон на хорошей ноте победными результатами. Для нас ничего не поменялось. Тренерский штаб продолжает работать, — сказал Галактионов.

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.