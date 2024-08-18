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Галактионов — о победе над ЦСКА: «Мы вовремя освежили игру, все замены сработали»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Во-первых, важно учитывать тот фактор, что это дерби. Понятно, что цена ошибки очень высока. Мы играли на выезде. Нам очень важно было сегодня действовать дисциплинированно, аккуратно сыграть в обороне. В принципе, с этим справлялись. Что касается первого тайма, то нам, наверное, не хватало хорошего выхода из обороны, было очень много ошибок при начале атаки. Много простых мячей теряем. Над этим надо будет поработать. И, опять же, мы вовремя освежили игру, все замены сработали. Свой хороший момент мы нашли, в контратаке.

Вопрос самоотдачи здесь вообще не стоит. Ребята бились и делали это очень достойно. Вопрос по качеству — да, но сейчас качество отошло на второй план. Это дерби, и мы в нем добились положительного результата — мы выиграли», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После этого матча «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на шестой строчке.

Источник: Сайт Локомотива
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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