Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «В целом трансферная кампания этим летом закончена»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что трансферная кампания клуба этим летом практически завершена.

«Может быть, еще какой-то переход и состоится, но в целом трансферная кампания закончена», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После четырех туров «Динамо» занимает 15-е место в таблице чемпионата России, набрав два очка.