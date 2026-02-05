Галактионов объяснил выбор Митрюшкина новым капитаном «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о выборе голкипера Антона Митрюшкина новым капитаном команды.

«Локомотив» сообщил о назначении Митрюшкина 2 февраля.

— Почему именно Антон Митрюшкин, на ваш взгляд, был выбран командой как капитан? Чем он хорош?

— Он должен показать себя в сезоне, привыкает к выбору команды. Наша задача была — одобрить и поддержать. У Антона есть чемпионский опыт, он был капитаном сборной. Игрок с харизмой, с опытом. Он имеет возможность поговорить и направить. Взаимодействует с тренерским штабом по вопросам коммуникации. Как это будет проявляться дальше? Покажет сезон.

— Почему выбор капитана отдали команде?

— Долгое время был один капитан, не требовалось вмешательство. Он был лидером команды. Как сложилась ситуация, мы с тренерским советом приняли решение, что выбор должна сделать команда, — сказал Галактионов.

Предыдущим капитаном «Локомотива» был Дмитрий Баринов, который в зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА.