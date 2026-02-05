Галактионов — о весе Веры: «Вопрос килограммов не актуален»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о физической форме новичка команды Лукаса Веры.

— Вера практически привел себя в норму. Вопрос килограммов не актуален. Вопрос его встроенности в игровые действия команды? Видно, что Лукас —высококвалифицированный футболист. Он обладает теми качествами, которые помогут команде двигаться вперед.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Верой 17 декабря. До этого аргентинец выступал в РПЛ за «Химки» и «Оренбург».