«Балтика» сыграла вничью с «Ордабасы»

«Балтика» сыграла вничью с казахстанским «Ордабасы» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 0:0.

Калининградский клуб 12 февраля сыграет с «Навбахором» (Узбекистан) и «Факелом», 18 февраля — с «Кайсаром» (Казахстан) и «Ахматом».

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице.

Товарищеский матч. Клубы

«Балтика» (Россия) — «Ордабасы» (Казахстан) — 0:0

«Балтика»: Бориско, Филин, Варатынов, Андраде, Чивич, Ил.Петров (Плотников, 69), Бевеев, М.Петров (Мендель, 63), Титков (Рядно, 45), Беликов, Хиль.

5 февраля.