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Галактионов — о контракте Миранчука и Жемалетдинова: «Все заинтересованы, чтобы они были в команде. Переговорный процесс идет»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался, о продлении контракта с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

— Не было ли у вас разговора с Миранчуком? Активно обсуждается его возможный уход из команды?

— Разговора не было. Но мы все прекрасно понимаем, что Антон и Рифат, у которого также заканчивается контракт летом, это воспитанники клуба, на которых «Локомотив» рассчитывает. Все заинтересованы, чтобы они были в команде. И я как тренер. Понятно, что есть недочеты, но они показывают хороший уровень. Переговорный процесс идет. Мы очень надеемся, что все будет к лучшему.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

27-летний Жемалетдинов провел 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Контракты обоих футболистов с «Локомотивом» действуют до июня 2024 года.

Денис Сафронов

Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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