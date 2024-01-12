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Сегодня, 12:39

Агкацев расстроился, оказавшись на скамейке запасных «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что чувствовал после концовки предыдущего сезона в роли основного вратаря и начале нынешнего — в запасе.

— Конечно, я хотел продолжать играть. Уже говорил, что остаток предыдущего чемпионата я провел в отличной форме. Не буду врать, расстроился сильно. Очевидно, что все хотят играть. Вратарей в команде несколько, а место одно.

— В этом сезоне ты выходишь только в кубковых матчах. Хочется чего-то большего?

— Ни одного футболиста не устроит сидеть на скамейке запасных. Это нормально! — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

В конце сезона 2022/23 Агкацев временно стал основным голкипером «Краснодара», но в текущем сезоне роль основного вратаря команды себе вернул Матвей Сафонов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-agkatsev-sil-no-rasstroilsya-chto-snova-sel-na-skamejku-v-e-tom-sezone/
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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