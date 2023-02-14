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Сегодня, 15:45

Гафин заявил, что Йоканович работал в экстремальных условиях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о приходе Славиши Йокановича на пост главного тренера клуба.

«Шварц и Йоканович? Их сложно сравнивать. Они просто разные. Выбор пал на Йокановича, потому что Славиша опытный тренер, показывавший результативную атакующую игру в большинстве клубов, в которых он работал до «Динамо». В том числе в максимально сложных лигах, таких как Чемпионшип, который считается многими экспертами самой сложной лигой из-за колоссальной конкуренции клубов с очень большими ресурсами за выход в АПЛ. Йоканович не догматик, он ставит игру от того набора ресурсов, который у него есть. На что обращали внимание? Профессионализм, предыдущий опыт работы и адаптивность к разным футбольным культурам, лигам, обстоятельствам. То, что мы видели на протяжении первой части сезона, не совсем характеризует ту игру, которую показывали предыдущие команды Йокановича. Во многих случаях игра команд под руководством Славиши была гораздо более открытой и атакующей. Условия, в которых Славиша оказался в первой части сезона, были приближены к экстремальным. Йоканович показал себя как тренер, умеющий адаптироваться к тем условиям, в которых он находится», — приводит слова Гафина Sport24.

Он также заявил, что у Йокановича было мало времени на подготовку команды.

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-gafin-usloviya-v-kotorykh-snachala-okazalsya-yokanovich-byli-blizki-k-ekstremalnym
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Славиша Йоканович
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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