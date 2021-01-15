Полузащитник Рамазан Гаджимурадов прокомментировал переход в «Урал». Ранее в этом сезоне он выступал в ФНЛ за «СКА-Хабаровск».

«У меня было желание пойти на класс выше. Я готов к этому. Для меня «Урал» — очень хороший вариант. Сейчас нужно адаптироваться в команде. Главная цель — попасть в стартовый состав и приносить пользу клубу», — приводит слова игрока пресс-служба «Урала».

В текущем сезоне Гаджимурадов провел 24 матча, забив 6 мячей, в том числе «Рубину» в Кубке России, и отдав 4 голевые передачи.