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Сегодня, 14:18

Гаджиев жестко ответил Родниной, которая призвала закрыть российские футбольные клубы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский специалист Гаджи Гаджиев ответил депутату Госдумы Ирине Родниной, которая призвала закрыть российские футбольные клубы.

«Она просто не в курсе, что у нас на последней игре «Зенита» побывало 50 тысяч зрителей. На фигурном катании ты соберешь такое количество зрителей? Она, наверное, не знает, что в блокадном Ленинграде играли в футбол, в Киеве тоже, когда город был оккупирован», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10471604-gadzhiev-rodninoj-ona-navernoe-ne-znaet-chto-v-blokadnom-leningrade-igrali-v-futbol-v-kieve-tozhe-kogda-gorod-byl-okkupirovan.html
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
Ирина Роднина
1
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7
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 - : -
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