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Сегодня, 14:10

Появилось видео с общением Кукуяна и Захаряна: «Тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол!»

Сергей Разин
корреспондент
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Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз опубликовал серию переговоров судей во время матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:3).

В одном из эпизодов главный арбитр встречи Павел Кукуян пообщался с Арсеном Захаряном: «Арсен, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол! Я тебя оберегаю, а ты как этот падаешь...»

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Динамо» с 29 очками — на четвертой строчке.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Павел Кукуян
1
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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П
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