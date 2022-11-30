Появилось видео с общением Кукуяна и Захаряна: «Тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол!»

Российский футбольный союз опубликовал серию переговоров судей во время матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:3).

В одном из эпизодов главный арбитр встречи Павел Кукуян пообщался с Арсеном Захаряном: «Арсен, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол! Я тебя оберегаю, а ты как этот падаешь...»

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Динамо» с 29 очками — на четвертой строчке.