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Гаджиев выступил за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что арбитр Ян Бобровский должен быть пожизненно дисквалифицирован.

В матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН» (0:1) Бобровский на 60-й минуте удалил защитника бело-голубых Муталипа Алибекова, а затем поставил одиннадцатиметровый в ворота махачкалинцев.

Позже «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по пяти спорным эпизодам матча с «Пари НН».

— Какое наказание вы сочли бы адекватным для Бобровского?

— Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг. Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей — подготовительно-исправительная колония.

Его ошибки невозможно ничем объяснить. Это не поддается никакой разумной логике. Это безобразное предвзятое судейство. Никакой логике не поддается и то, что у нас люди из судейского корпуса — неприкасаемые, у них депутатская неприкосновенность, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Встреча пройдет 10 августа в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Ян Бобровский
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 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
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 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
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