Овчинников рассказал, готов ли Глушенков перейти в европейский клуб

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о том, готов ли нападающий «Зенита» Максим Глушенков перейти в европейский клуб.

«Я не считаю, что какой-то чемпионат, кроме английского и испанского, лучше РПЛ. По организации и той динамике, которая сейчас происходит в развитии российского футбола, мы не сильно уступаем другим чемпионатам. Что касается Глушенкова, я думаю, что он уже готов играть во многих европейских клубах», — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. За клуб 25-летний футболист провел пять матчей, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.