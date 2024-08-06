«Спартак» хочет улучшить предложение по Кену из «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Деррик Кен может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Эртан Сюзгюн.

По сведениям источника, московский клуб готов сделать улучшенное предложение по 25-летнему немцу. «Спартак» готов заплатить за игрока 12 миллионов евро.

Кен выступает за «Галатасарай» с феврале 2024 года. На его счету 16 матчей за турецкий клуб, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.