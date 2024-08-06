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Сегодня, 19:22

«Спартак» хочет улучшить предложение по Кену из «Галатасарая»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Галатасарая» Деррик Кен может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Эртан Сюзгюн.

По сведениям источника, московский клуб готов сделать улучшенное предложение по 25-летнему немцу. «Спартак» готов заплатить за игрока 12 миллионов евро.

Кен выступает за «Галатасарай» с феврале 2024 года. На его счету 16 матчей за турецкий клуб, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
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 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
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